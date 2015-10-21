В Мариуполе открылся информационный центр ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В открытии принял участие глава области Павел Жебривский, глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, послы Кипра, Чехии, Франции и Греции.

Как отмечает ОВГА, открытие информцентра в Мариуполе будет способствовать распространению информации о сотрудничестве Украины и ЕС в Донецкой области.

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Первые центры европейской документации были созданы в 1963 году. Сейчас в мире действует более 600 таких центров, которые открыты в основном при университетах, национальных библиотеках и исследовательских центрах.

В Украине действует 19 информцентров ЕС в высших учебных заведениях 16 городов.

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Деятельность таких центров направлена на информирование общественности относительно сотрудничества Украины и ЕС, содействие процессам европейской интеграции в сфере высшего образования, налаживание контактов между европейским и украинским сообществом, в частности в сфере высшего образования.