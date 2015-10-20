Винницкая транспортная компания выпустила на линию модернизированный трамвай

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Модернизированный трамвай прошел все необходимые технические испытания в специализированном киевском институте. Отныне он ежедневно будет работать на различных маршрутах Винницы, на которые будет выходить по графику. Сегодня трамвай отправился по маршруту №4 (Железнодорожный вокзал – Барское шоссе). Его первыми пассажирами стали работники, которые создали транспортное средство, а также и.о. городского головы Сергей Моргунов.

Читайте такжеКличко презентовал новый польский трамвай Pesa

«Новые трамваи самим делать выгодно, – рассказал исполняющий обязанности Винницкого городского головы. – Ведь их закупать очень дорого. Ориентировочная стоимость трамвая, например, польского производства составляет примерно 50 млн грн. Львовские трамваи, которые предлагаются сейчас на рынке, стоят 26-27 млн грн. Наш винницкий - обошелся в 4 миллиона гривень. Учитывая то, что в следующих трамваях мы будем делать дополнительную низкополую вставку для удобства пользования людей на колясках, он обойдется примерно в 6 миллионов. Но это не 50 и не 26».

По словам Моргунова, на сегодня у города есть 15 старых трамваев, из которых можно сделать подобные тому, который сегодня вышел на линию.

«Мы постепенно будем запускать их в работу», - сказал Моргунов.

«Мы довольны результатом своей работы. Это наша идея, наш проект и наша разработка, которую мы обязательно запатентуем, - рассказал директор КП «Винницкая транспортная компания» Николай Форманюк.

По его словам, этот трамвай сможет работать ориентировочно 10 лет без капитального ремонта. «Мы использовали качественные материалы, которые устойчивы в эксплуатации, и новейшие разработки, которые есть в европейских трамваях. Здесь уже есть пульт управления задним ходом, водитель может подойти на заднюю площадку и оттуда управлять, здесь нет зеркал, а используются специальные видеокамеры», - сказал Форманюк.

Он добавил, что на следующий год намечено сделать два трамвая с низкополыми вставками, чтобы ими было удобно пользоваться людям на колясках и женщинам с детьми в колясках. Работа над ними уже начата.

Справка УНИАН. В течение нескольких последних лет парк электротранспорта Винницкой транспортной компании претерпел существенных изменений. Вместо чешских трамваев винничан теперь перевозят цюрихские (Швейцария), которые Винница бесплатно получила от Швейцарской Конфедерации в рамках меморандума о сотрудничестве. В прошлом году троллейбусный парк пополнился 40 новыми единицами, остальной подвижный состав – прошел полный капитально-восстановительный ремонт. В этом году Винницкая транспортная компания удивила всех новым трамваем собственного изготовления. Его создали работники этого коммунального предприятия на базе чешского вагона КТ-4СУ, от которого оставили только ходовую часть. Комплектующие для обновленного вагона заказывали на ряде различных предприятий, как в Украине, так и за рубежом.