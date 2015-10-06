"Батькивщина" не собирается делегировать своих людей в правительство

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко отмечает, что ее политическая сила не собирается подавать свои кандидатуры на должности членов Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимошенко сказала в комментарии журналистам.

Она отметила, что «Батькивщина» не разделяет политику правительства.

«Мы не дадим ни одного министра, вице-премьер-министра в правительство, потому что мы считаем, что «шоковая» социально-экономическая политика, которую избрало правительство, является глубоко ошибочной. Она разрушает экономику Украины, разрушает малый и средний бизнес, разрушает каждую семью», - сказала Тимошенко.

Таким образом, «Батькивщина», по ее словам, отказывается от делегирования каких-либо министров в это правительство.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк обратился с письмом к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману и коалиции о необходимости внесения кандидатур на должности первого вице-премьера, а также вице-премьеров по вопросам энергетики и промышленности и по вопросам евроинтеграции, а также министров экологии и здравоохранения. В письме говорится, что в случае наличия таких предложений «правительство и премьер безотлагательно на них отреагируют».

Верховная Рада 17 сентября уволила с должности вице-премьер-министра Валерия Вощевского. Он написал заявление об отставке по собственному желанию после того, как фракция Радикальной партии, которая его и предлагала на эту должность, заявила о выходе из коалиции и отозвала своего представителя из Кабмина.

Проект постановления об увольнении Александра Квиташвили с должности министра здравоохранения Верховная Рада 17 сентября не поддержала.

Министерство экологии и природных ресурсов возглавляет Сергей Курыкин, который 12 августа был назначен на должность и.о. министра после увольнения Игоря Шевченко.