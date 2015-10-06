"Батькивщина" не собирается делегировать своих людей в правительство
Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко отмечает, что ее политическая сила не собирается подавать свои кандидатуры на должности членов Кабмина.
Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко отмечает, что ее политическая сила не собирается подавать свои кандидатуры на должности членов Кабмина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимошенко сказала в комментарии журналистам.
Она отметила, что «Батькивщина» не разделяет политику правительства.
«Мы не дадим ни одного министра, вице-премьер-министра в правительство, потому что мы считаем, что «шоковая» социально-экономическая политика, которую избрало правительство, является глубоко ошибочной. Она разрушает экономику Украины, разрушает малый и средний бизнес, разрушает каждую семью», - сказала Тимошенко.
Таким образом, «Батькивщина», по ее словам, отказывается от делегирования каких-либо министров в это правительство.
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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк обратился с письмом к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману и коалиции о необходимости внесения кандидатур на должности первого вице-премьера, а также вице-премьеров по вопросам энергетики и промышленности и по вопросам евроинтеграции, а также министров экологии и здравоохранения. В письме говорится, что в случае наличия таких предложений «правительство и премьер безотлагательно на них отреагируют».
Верховная Рада 17 сентября уволила с должности вице-премьер-министра Валерия Вощевского. Он написал заявление об отставке по собственному желанию после того, как фракция Радикальной партии, которая его и предлагала на эту должность, заявила о выходе из коалиции и отозвала своего представителя из Кабмина.
Проект постановления об увольнении Александра Квиташвили с должности министра здравоохранения Верховная Рада 17 сентября не поддержала.
Министерство экологии и природных ресурсов возглавляет Сергей Курыкин, который 12 августа был назначен на должность и.о. министра после увольнения Игоря Шевченко.