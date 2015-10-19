УКРОП, "Видродження" и "Наш край" нарастили электоральную поддержку за счет активизации кампании на местных выборах – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в начале октября, то 20% избирателей, которые определились с выбором, поддержали бы «Блок Петра Порошенко «Солидарность», 15% – «Батькивщину», 14% – «Оппозиционный блок», 10% – «Самопомич», около 6% – «Радикальную партию Олега Ляшко». Кроме того, весомые шансы попасть в парламент имеют «Свобода (5%), «Гражданская позиция» (4%), «Украинское объединение патриотов – УКРОП» (4%) и «Правый Сектор» (4%), а также партии «Видродження» (3%) и «Наш край» (3%).

Об этом сообщил руководитель Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович на пресс-конференции в понедельник в Киеве, презентуя результаты последнего опроса «Электоральные настроения населения: октябрь 2015».

Согласно исследованию, партии УКРОП, «Видродження» и «Наш край» существенно прибавили в поддержке буквально последнего месяца за счет активизации кампании на местных выборах, и в случае продолжения растущей динамики могут претендовать на представление как в местных советах, так и в новом парламенте. В частности, по словам Антиповича, партия УКРОП нарастила свой рейтинг за счет баллотирования Бориса Филатова на должность городского головы Днепропетровска.

Лидерами антирейтинга являются «Оппозиционный блок» (36%), КПУ (35%). Кроме того, почти четверть избирателей не проголосуют ни в коем случае по «БПП Солидарность», за «Народный Фронт» – каждый пятый, за «Радикальную партию», «Свободу», «Батькивщину» – каждый шестой. В то же время, так называемые «новые» партии не имеют высокого антирейтинга, в частности, говорится о УКРОП (6%), «Видродження» (6%), «Наш край» (5%), «Самопомич» (3%).

Треть избирателей вполне уверены в своем выборе и свой выбор уже не изменят, еще треть – достаточно уверены, но допускают, что могут изменить свой выбор. Наиболее уверены в своем выборе избиратели УКРОПа, «Коммунистической партии», «Оппозиционного блока» и «Свободы». Наименее уверены – избиратели «Гражданской позиции», «Нашего края» и «Сильной Украины».

Кроме рейтингов партий на парламентских выборах, исследовались также вероятные резервы партий на местных выборах. На местных выборах около 30% опрошенных допускают возможность проголосовать за «Самопомич», 25% – за «БПП «Солидарность», 23% – за «Батькивщину», 15% – за «Оппозиционный блок». Кроме того, более 10% допускают возможность проголосовать за УКРОП, «Радикальную партию Олега Ляшко», «Свободу» и «Наш край». Так, в течение последних двух месяцев резервы БПП Солидарность и Оппозиционного блока не изменились, в то же время партий УКРОП, «Самопомич» и «Батькивщина» – выросли, а «Радикальной партии Олега Ляшко» – уменьшились.

«Резервы этих партий каждый месяц на 3-5 % росли», – сообщил Алексей Антипович, представляя результаты последнего опроса.

Кроме того, согласно результатам исследования, последние электоральные тенденции свидетельствуют о росте совокупной поддержки партий, находящихся в оппозиции к действующей власти. Если на последних парламентских выборах партии коалиции поддержали почти 70% избирателей, то сегодня партии коалиции поддерживают около 45%, при этом ядро коалиции – «БПП» и «Народный Фронт» – лишь 21%.

Исследование проводилось 3-12 октября 2015 г. Было опрошено в форме личного формализованного интервью (face-to-face) 3000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,8%.