В Краматорске 21 октября проведут проверку систем гражданской защиты

12:42, 19 октября 2015
Общество
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Управление по вопросам гражданской защиты Краматорского городского совета информирует о том, что 21 октября в период с 14.00 до 14.30 будет проводиться плановая проверка работоспособности системы централизованного оповещения с включением электросирен на территории города и Донецкой области.

краматорск / 6264.com.ua

"Просим всех соблюдать спокойствие и не поддаваться панике", -говорится в сообщении управления, передает 6264.com.ua.

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Включение электросирен будет сопровождаться передачей соответствующей информации по сетям проводного радиовещания, а также в эфире радиостанций «Перец FM» (частота 105,7) и МФМ (частота 106,2).

Вместе с тем, Управление по вопросам ГЗ считает необходимым напомнить жителям города о том, что основной сигнал оповещения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подается путем прерывистого звучания электросирен с последующей передачей текстовых сообщений по сети радиовещания всех диапазонов частот и по телевидению.

Услышав такой прерывистый сигнал сирен, необходимо включить радиотрансляционную точку или радиоприемник, настроенный на частоту местной радиостанции, включить программу местного телевидения и прослушать передаваемую информацию о характере опасности и порядке дальнейших действий. 

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