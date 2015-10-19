В Краматорске 21 октября проведут проверку систем гражданской защиты

"Просим всех соблюдать спокойствие и не поддаваться панике", -говорится в сообщении управления, передает 6264.com.ua.

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Включение электросирен будет сопровождаться передачей соответствующей информации по сетям проводного радиовещания, а также в эфире радиостанций «Перец FM» (частота 105,7) и МФМ (частота 106,2).

Вместе с тем, Управление по вопросам ГЗ считает необходимым напомнить жителям города о том, что основной сигнал оповещения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подается путем прерывистого звучания электросирен с последующей передачей текстовых сообщений по сети радиовещания всех диапазонов частот и по телевидению.

Услышав такой прерывистый сигнал сирен, необходимо включить радиотрансляционную точку или радиоприемник, настроенный на частоту местной радиостанции, включить программу местного телевидения и прослушать передаваемую информацию о характере опасности и порядке дальнейших действий.