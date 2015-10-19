Появилось видео с места аварии катера "Иволга" под Одессой, снятое с воздуха

Соответствующая видеозапись размещена на YouTube.

Стоит отметить, что в результате крушения пострадали 36 человек, находившихся на судне.

22-человека были спасены и находятся в лечебных учреждениях. 14 пассажиров погибли, личности пятерых из них правоохранители сейчас устанавливают.

Также открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Как отметил глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, максимально это судно может взять на борт 12 пассажиров. По его мнению, причины трагедии - «преступная халатность, как капитана судна», так и имеет место вина контролирующих служб.

Также устанавливается, почему соответствующие службы своевременно не открыли мост. Это открыло бы доступ спасательному судну.