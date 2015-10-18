Количество погибших при крушении в Черном море катера "Иволга" увеличилось до 14

Спасатели обнаружили тела двух человек в районе затонувшего в Черном море катера "Иволга". Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь ГосЧС в Одесской области Ольга Левчук.

По ее словам, в 4:50 из Одессы выехала водолазно-спасательная группа: 2 катера и 9 человек личного состава.

"Они прибыли на место, там шторм продолжался. В 6:00 возобновили поисковые работы. В 7:00 обнаружено тело на берегу в районе санатория "Черноморские зори" в Затоке. Личность устанавливается. Позже на расстоянии 300 м от берега было обнаружено еще одно тело. В 8:05 оно было извлечено из воды. Личность устанавливается", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, авария катера "Иволга" произошла 17 октября около 15:30 в Затоке Одесской области. По данным Министерства инфраструктуры погибли 12 из 36 пассажиров. Погибшие все опознаны. Еще 2 считались пропавшими без вести. Причиной аварии судна могут быть шторм и перегруженность судна. По факту аварии открыто уголовное дело. 18 октября в Одесской области объявлен траурным днем.

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Как собщал УНИАН, ранее были обнародованы списки пострадавших и погибших в кораблекрушении под Затокой.