Авария "Иволги" на Одесчине: спасатели до сих пор ищут одного человека, пятеро остаются неопознанными

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура Одесской области контролирует ход расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее гибель людей), санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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При этом отмечается, что пока не установлены анкетные данные еще 5 погибших человек.

"Прокуратура обращается к гражданам и СМИ с просьбой предоставить любую полезную информацию по следующим контактам: (048) 492-83-41 и (048) 492-21-98", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее УНИАН сообщал, что поисково-спасательная операция в связи с крушением катера у берегов Одессы будет продолжаться, пока судно не будет отбуксировано к берегу, чтобы убедиться в отсутствии новых жертв.