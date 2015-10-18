Появилось видео с места взрыва теплохода в Киевской области
21:18, 18 октября 2015Общество
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В сети появилось видео с места взрыва, произошедшего на буксирном теплоходе БТ 1401, пришвартованном на реке Днепр вблизи с.Триполье.
Взрыв произошел сегодня / Скриншот из видео
Соответствующая видеозапись опубликована в YouTube.
Стоит отметить, что пресс-служба МВД сообщила, что погибшим в результате взрыва оказался 45-летний матрос, житель Винницкой области.
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При этом капитан, находившийся в каюте на буксире, не пострадал.
Напомним, в результате взрывной волны за бортом катера в Днепре оказался один из членов команды. Сразу же были начаты поисково-спасательные работы, вскоре тело подняли на поверхность.
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