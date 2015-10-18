В ГСЧС сообщили о гибели одного человека в результате взрыва на теплоходе под Киевом

В результате взрыва на теплоходе под Киевом погиб человек.

Об этом сообщил первый заместитель главы ГСЧС Олег Мельничуцкий, передает "112 Украина".

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"Было установлено, что в результате взрывной волны за бортом катера в Днепре оказался один из членов команды. Сразу же были начаты поисково-спасательные работы с в 16:15 тело было поднято на поверхность. Я думаю, что если есть факт гибели человека, то уголовное производство будет открыто", - заявил он.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в Киевской области на буксирном теплоходе БТ 1401, пришвартованном на реке Днепр вблизи с.Триполье, произошел взрыв.