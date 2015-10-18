Сергей Жадан получил престижную литературную премию Angelus

Оргкомитет отметил Жадана за роман «Месопотамия», сообщает Радио Свобода по информации польского издания Polityka.

По условиям премии, победитель получит чек на 150 тысяч злотых (это почти 40 тысяч долларов).

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Международная литературная премия Angelus была основана в 2006 году в Вроцлаве. По условиям премии, статуэтку ангела авторства Евы Россано и денежное вознаграждение получает автор из стран Центральной Европы за прозаическую книгу, переведенную и изданную в Польше в течение последнего года.

В 2013 году лауреатом этой премии за книгу «Музей покинутих секретів» стала Оксана Забужко, а первым среди отмеченных оргкомитетом в 2006 году был Юрий Андрухович за роман «Двенадцать обручей».

В 2011 году премией Angelus за произведение «У войны не женское лицо» была отмечена белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая в этом году получила Нобелевскую премию.