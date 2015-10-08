Нобелевская премия по литературе присуждена белорусской писательнице

Об этом в Стокгольме объявила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус, передают РИА Новости. "За ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время", - сообщила Сара Даниус.

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Светлана Алексиевич (родилась в 1948 году) - всемирно известный белорусский прозаик, пишущий на русском языке. Автор прозы о Великой Отечественной войне, о катастрофе в Чернобыле ("У войны не женское лицо" (1985), "Последние свидетели" (1985), "Цинковые мальчики" (1989), "Чернобыльская молитва" (1997) и другие).

Премия по литературе является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий. Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 8 млн шведских крон ($953 тыс.).

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III по примеру французской для поддержки и развития шведского языка и литературы. В составе Академии - 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно голосованием постоянных членов академии.