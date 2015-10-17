Суд смягчил ограничения в отношении подсудимого экс-беркутовца Логвиненко

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство обвинения в отношении бывшего бойца "Беркута" Анатолия Логвиненко: его оставили под личным обязательством, однако с него сняли браслет с обязанностью являться по первому требованию следователя, сообщает Hromadske.tv со ссылкой на прокурора отдела Генпрокуратуры Александра Янушевича.

Ранее Логвиненко находился под домашним арестом и без ведома следователей выезжать за пределы своего жительства не мог.

Прокурор Янушевич говорит, что мотив разрешения свободно ездить – это частые командировки по месту работы Анатолия Логвиненко.

"Мы неоднократно подавали официальные запросы в Фонд госимущества, где он имел бы числитись главным специалистом, - говорит прокурор, - но получали отписки".

Собственно, с работой в Фонде госимущества по официальной версии должны были бы быть связаны частые командировки Логвиненко, говорят прокуроры. Хотя они не исключают, что в этом учреждении бывший беркутовец работает лишь номинально.

"Как оно (решение суда. – ред.) влияет на следствие, то, конечно, очень негативно. Сопротивление правоохранительных органов – сотрудники "Беркута" не дают нам правдивых показаний. Они хотят своих прикрыть, тут может быть завязано руководство милиции", - подытожил прокурор.

Отмечается, что Анатолий Логвиненко – один из руководителей расформированного спецподразделения. Ему несколько раз смягчали меру пресечения: сначала это был домашний арест и браслет, потом уже речь шла только о ношении браслета и информирования о передвижении.

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18 февраля 2014 года на Грушевского и в Крепостном переулке произошли столкновения между "Беркутом" и участниками акций протеста. В этот день погибли по меньшей мере 25 человек.