ГПУ задержала экс-командира "Беркута", подозреваемого в причастности к преступлениям против Майдана

Генеральная прокуратура задержала экс-командира спецподразделения «Беркут», подозреваемого в причастности к преступлениям во время событий на Майдане.

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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«15 октября 2015 года, управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности Украины задержан бывший командир одного из региональных спецподразделений МВД “Беркут”, которому сообщено о подозрении в организации превышения должностных полномочий своими подчиненными во время событий 18.02.2014 на ул. Грушевского и в Крепостном переулке в г. Киеве и совершении ими преступлений в отношении протестующих, которые привели к наступлению тяжких последствий (ч. 3 ст. 365 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16.10.2015 прокурором внесено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.