Суд арестовал экс-командира батальона "Беркут" по делу о разгоне митингующих 1 декабря 2013 года

Об этом сообщает Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины на своей странице в соцсети.

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Отмечается, что 24 сентября Управлением специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины по результатам расследования событий, произошедших 1 декабря 2013 года на ул. Банковой в Киеве, объявлено о подозрении бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса ("превышение власти или служебных полномочий, которые повлекли тяжкие последствия").

Подозреваемому инкриминировано, что 1 декабря 2013 года, находясь на ул. Банковой, он отдал незаконный приказ своим подчиненным о применении физической силы и специальных средств к участникам мирных акции протеста, в результате чего его подчиненными нанесены телесные повреждения 26 участникам мирного протеста и 19 представителям средств массовой информации.

Относительно подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября 2013 года проходили многотысячные акции протеста против политики украинской власти, которая отказалась от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

1 декабря 2013 года мирные митингующие проводили акцию возле Администрации президента Виктора Януковича на улице Банковой.

Вечером около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации президента. Они вели себя довольно агрессивно. Произошли стычки между провокаторами и "беркутовцами".

Во время столкновений пострадали также и мирные участники акции, а также десятки журналистов, которых также избивали спецназовцы.