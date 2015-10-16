У боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме школ, детсадов и больниц – штаб АТО
18:22, 16 октября 2015Общество
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На оккупированных территориях может возникнуть проблема с отопительным сезоном.
REUTERS
У боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме школ, детсадов, больниц.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
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«На контролируемой бандитами территории имеет место нехватка финансирования для подготовки социальных объектов (школы, больницы, детские сады и др.) к отопительному сезону, в частности централизованному обеспечению углем», - отмечают украинские военные.
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