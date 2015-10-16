У боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме школ, детсадов и больниц – штаб АТО

У боевиков на Донбассе не хватает средств для подготовки к зиме школ, детсадов, больниц.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили, что могут снова перенести свои псевдовыборы

«На контролируемой бандитами территории имеет место нехватка финансирования для подготовки социальных объектов (школы, больницы, детские сады и др.) к отопительному сезону, в частности централизованному обеспечению углем», - отмечают украинские военные.