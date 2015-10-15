В Умани в День защитника Украины установили два национальных рекорда Украины

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Уманского горсовета, по случаю Дня защитника Украины на центральной площади города Умань собралось около тысячи жителей города.

Во время празднования Дня защитника Украины в Умани произошло установление двух национальных рекордов, которые зафиксировали эксперты Национального реестра рекордов Украины и вручили организаторам сертификаты об установлении рекордов.

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Так, в Умани установили рекорд по запуску наибольшего количества белых голубей - символов мира, школьники города выпустили в небо 399 белых голубей. Также уманские школьники одновременно на центральной площади написали 399 писем воинам АТО со словами поддержки и благодарности защитникам, тем самым установив еще один рекорд Украины.

Во время празднования руководители города вручили почетную награду «Почетный гражданин г. Умань», которую посмертно присвоено Олегу Орлову, матери погибшего воина. Тридцать жителей Умани получили нагрудные знаки «Участник АТО».