СМИ показали кардинальные изменения украинской армии в течение года в виде инфографики
18:02, 13 октября 2015Общество
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В течение года Вооруженные силы Украины претерпели кардинальные изменения.
REUTERS
В частности, в марте 2015 года Верховная Рада увеличила численность армии со 184 тысяч человек до 250 тысяч.
Кроме того, качественные изменения произошли и в оснащении украинских военных современною экипировкой.
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По приведенной ниже инфографике можно узнать, какие изменения претерпели ВСУ в течение года.
ТСН
Ранее УНИАН сообщал, что украинская армия за год войны потеряла 4 позиции в мировом рейтинге огневой мощи. Отмечается, что, несмотря на ударные темпы восстановления старой техники, полностью восполнить то, что было потеряно в Крыму и на Донбассе, пока не удалось.
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