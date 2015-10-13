СМИ показали кардинальные изменения украинской армии в течение года в виде инфографики

В частности, в марте 2015 года Верховная Рада увеличила численность армии со 184 тысяч человек до 250 тысяч.

Кроме того, качественные изменения произошли и в оснащении украинских военных современною экипировкой.

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По приведенной ниже инфографике можно узнать, какие изменения претерпели ВСУ в течение года.