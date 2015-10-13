"Эксперимент" по возвращению солдат на кухню саботирует создание профессиональной армии - эксперт

Группа чиновники Минобороны саботирует создание профессиональной армии.

Об этом заявляет политолог Петр Бурковский в статье РБК-Украина.

Он отмечает, что на фоне заявлений президента Украины Петра Порошенко о переходе армии к стандартам НАТО в вооруженные силы возвращается советская практика «кухонных нарядов».

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«Все больше вопросов вызывает «эксперимент» по передаче воинским частям обязанностей самостоятельно обеспечивать военнослужащих питанием… Хотя такое «новшество» является, скорее, возвратом к наследию советского прошлого, отдаляя украинскую армию от тех самых стандартов Североатлантического Альянса, в оборонном ведомстве не против расширить количество «подопытных» воинских частей», - говорится в статье.

Отмечается, что в противостоянии с численно превосходящей армией России, украинская армия должна повышать свое профессиональное мастерство. Однако Минобороны переводит солдат с полигонов на кухни.

«Любой наряд - это отвлечение личного состава от выполнения задач по боевой подготовке. То есть, любой наряд, и ты выпадаешь из общего курса обучения, когда будешь мыть посуду, готовить, накрывать. Так мы возвращаемся к тому, что у нас было при Советском Союзе», - цитирует издание народного депутата Юлия Мамчура.

Эксперт отмечает, что таким образом в вооруженные силы возвращается «практика стройбатов», когда солдаты выполняют функции разнорабочих, а не осваивают военные профессии. Отмечается, что чиновники Минобороны объясняют такие реформы экономической целесообразностью и борьбой с коррупцией. При этом эксперты, наоборот, видят в них увеличение коррупционных рисков.

«Как показывает практика, передача закупок продовольствия на места не является панацеей от коррупции. Так, на днях Соломенский райсуд Киева вынес приговор бывшему начальнику тыла Нацгвардии Святославу Манжуре, который получил 232 тысячи гривен взятки при организации закупок мяса для военнослужащих. Показательно, что приверженцы возврата к советской системе питания ссылаются именно на опыт Нацгвардии», - пишет он.

По словам народного депутата Игоря Луценко, «децентрализация» в системе организации питания военных будет способствовать «увеличению коррупционных рисков».

Издание отмечает, что решить многие проблемы существующей системы питания военнослужащих, для борьбы с которыми затевается реформа, способны понятные условия работы для представителей бизнеса.

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«Вместо отказа от существующего аутсорсингового обслуживания военных, достаточно создать для бизнеса понятные и прозрачные правила игры. Кроме этого, заключение длинных контрактов позволит представителям бизнеса планировать инвестировать в солдатские кухни, что позволит улучшить качество питания для военнослужащих», - приводит автор материала слова Юлия Мамчура.

Напомним, эксперимент по передаче функций обеспечения питания для солдат непосредственно воинским частям сейчас приводится в двух регионах: во Львовской и Одесской областях. Однако в Минобороны торопятся расширить его на другие воинские подразделения.