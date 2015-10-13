Из-за понижения температуры осенние каникулы в Славянске начнутся раньше

Об этом сегодня, 13 октября, на еженедельном аппаратном совещании исполнительного комитета заявил заместитель начальника отдела образования Игорь Рублевский, сообщает 0629.ua.

"Мы планировали уйти на каникулы с понедельника, 19 октября. Учитывая погодные условия, а также пожелания родителей, мы пошли на то, чтобы сократить учебный рабочий день. Но, как я считаю, ничего положительного в этом нет. Также, учитывая пожелания руководства города, было принято решение с четверга уйти на каникулы", - сообщил Рублевский.

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Таким образом, после выходного в честь Дня защитника Украины, дети на занятия уже не выйдут. Что касается дошкольных учебных учреждений, с отоплением никаких проблем не будет.

"По детским садам, где была возможность, уже запустили работу автономного отопления. Температурный режим в пределах санитарных норм - 18-20 градусов", - подметил Рублевский.