В Полтаве около 28 тысяч канализационных люков
07:31, 11 мая 2008Общество
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Но 100 из них уже украли
В Полтаве с начала года на дорогах было украдено сто канализационных люков
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора «Полтававодоканала» Евгений ГУДИМЕНКО.
«С начала этого года с дорог города исчезло сто канализационных люков, а за прошлый год - приблизительно 500. Их похитили и, скорее всего, сдали на металлолом. Один чугунный люк, чтобы закупить заново, стоит 800 гривен, а пластиковые - еще достаточно ненадежные. Предприятие будет реагировать на кражи сразу после того, как поступит сообщение», - сказал Е.ГУДИМЕНКО.
В целом в городе – около 28 тысяч таких люков.
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