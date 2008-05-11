В Полтаве около 28 тысяч канализационных люков

В Полтаве с начала года на дорогах было украдено сто канализационных люков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора «Полтававодоканала» Евгений ГУДИМЕНКО.

«С начала этого года с дорог города исчезло сто канализационных люков, а за прошлый год - приблизительно 500. Их похитили и, скорее всего, сдали на металлолом. Один чугунный люк, чтобы закупить заново, стоит 800 гривен, а пластиковые - еще достаточно ненадежные. Предприятие будет реагировать на кражи сразу после того, как поступит сообщение», - сказал Е.ГУДИМЕНКО.

В целом в городе – около 28 тысяч таких люков.