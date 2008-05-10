КГГА создала штаб помощи пострадавшим от взрыва в Святошино

Киевская власть создала штаб по координации предоставления помощи пострадавшим от взрыва газа вблизи станции метро «Святошино».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, его возглавила начальник Главного управления здравоохранения КГГА Людмила КАЧУРОВА. В работе штаба задействованы главные специалисты Центра термических поражений Городской клинической больницы №2, где сейчас находятся пострадавшие.

«Сегодня у нас есть абсолютно все необходимые медикаменты для лечения пострадавших. Из 17 пострадавших, у четырех состояние крайне тяжелое – это до 60% ожогов поверхности тела, трое – в тяжелом состоянии и 10 – в состоянии средней тяжести. Больные находятся под постоянным присмотром врачей, работают 5 хирургических бригад. Мы делаем все необходимое для того, чтобы пострадавшие как можно быстрее выздоровели», – отметила Л.КАЧУРОВА.

По ее словам, пострадавшим от вчерашнего взрыва газового баллона в киоске была оказана специализированная медицинская помощь еще на месте события, куда «скорая» прибыла за 13 минут.

Она отметила, что при этом были задействованы новые специализированные машины «скорой помощи», оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием, позволяющим работать непосредственно в очаге поражения. «Больным была проведена противошоковая терапия и оказана необходимая медпомощь, которую раньше, при отсутствии соответствующего оборудования невозможно было осуществить», - отметила координатор штаба.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в 14.02 в Святошинском районе Киева на проспекте Победы, 100-а в кафе из легкосборных конструкций, которое специализировалось на приготовлении кур-гриль, произошел взрыв бытового газа с последующим горением. В 14.45 пожар был ликвидирован.

Пострадали 19 человек.