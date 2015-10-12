Боевики "ЛНР" заговорили о прямом диалоге с Украиной

"Если Украина найдет в себе силы самостоятельно решать и предпринимать, то это будет уже абсолютно другая Украина, с которой, в принципе, можно будет разговаривать", - заявил Дейнего на брифинге, сообщает РИА Новости.

По его словам, боевики "ЛНР" рассмотрят возможность договорных отношений с Украиной".

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Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Порошенко по его итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".

Ранее боевики "ДНР" и "ЛНР" согласились перенести "выборы" с 18 октября и 1 ноября на 21 февраля 2016 года, однако выдвинули Украине ряд определенных условий.

РИА Новости http://ria.ru/world/20151012/1300485237.html#ixzz3oLT9OZ7d