Расстрелявший медиков в Симферополе найден мертвым

20:09, 10 октября 2015
Общество
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Представитель МВД РФ заявил об обнаружении тела мужчины, который, предположительно, устроил стрельбу 26 сентября на станции скорой помощи в оккупированном Симферополе.

Скорая / Анжелика Лабунская

Об этом сообщает «Русская служба новостей».

В результате нападения погибли двое медиков, двое получили ранения. В случившемся подозревается 55-летний Бекир Небиев.

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Сын опознал тело стрелка.

Отмечается, что, по предварительным данным, мотивом могла стать месть за неверно поставленный диагноз.

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