Расстрелявший медиков в Симферополе найден мертвым

Представитель МВД РФ заявил об обнаружении тела мужчины, который, предположительно, устроил стрельбу 26 сентября на станции скорой помощи в оккупированном Симферополе.

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