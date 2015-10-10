Расстрелявший медиков в Симферополе найден мертвым
20:09, 10 октября 2015Общество
5432
Представитель МВД РФ заявил об обнаружении тела мужчины, который, предположительно, устроил стрельбу 26 сентября на станции скорой помощи в оккупированном Симферополе.
Скорая помощь / Фото: Анжелика Лабунская
Об этом сообщает «Русская служба новостей».
В результате нападения погибли двое медиков, двое получили ранения. В случившемся подозревается 55-летний Бекир Небиев.
Читайте такжеВ Следкоме РФ рассказали о мотивах убийцы медиков в Крыму
Сын опознал тело стрелка.
Отмечается, что, по предварительным данным, мотивом могла стать месть за неверно поставленный диагноз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter