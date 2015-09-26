Число жертв нападения на станцию скорой помощи в Крыму возросло до трех

Об этом сообщает РИА «Новости».

«В симферопольской городской больнице от полученных тяжелых ранений скончался третий медик. Это мужчина, фельдшер», - сообщил врач крымского центра медицины катастроф и скорой помощи Геннадий Антонюк.

Ранее от огнестрельных ранений скончались две женщины, фельдшер и санитарка.

Кроме того, число пострадавших возросло до семи.

По словам источника в правоохранительных органах, причиной нападения на станцию скорой помощи в Крыму могла стать месть врачам за неправильный диагноз родственнице.

Читайте такжеВ Донецкой области боевики расстреляли двух мирных жителей - СМИ

Около 15.00 вооруженный ружьем мужчина расстрелял медицинский автомобиль на подстанции скорой помощи, после чего скрылся на машине марки «Москвич».

На территории полуострова объявлен план «Перехват», по тревоге подняты сотрудники полиции Симферополя.