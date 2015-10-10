В Луганской области СБУ задержала редактора антиукраинской группы в соцсети

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, на странице группы, существовавшей с конца мая с.г., публиковалась информация антигосударственного характера, в том числе и о вербовке наемников в террористическую группировку «ЛНР», организации финансовой помощи боевикам. Также размещались материалы, дискредитировавшие Вооруженные силы и правоохранительные органы Украины, украинский язык и государственную символику.

Местным редактором сообщества был студент из Северодонецка, а его действиями руководил администратор, который пользовался анонимным аккаунтом с зарегистрированным в Санкт-Петербурге IP-адресом. Именно от него студент получил инструкции по регистрации фейкового аккаунта, прав редактора группы и контента, который регулярно должен был размещать на странице.

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Кроме того, по заданию «координатора», злоумышленник сообщал о передвижении военной техники и личного состава украинских подразделений.

Редактор группы задержан, он признал свою вину. Следователями Управления СБ Украины в Луганской области начато уголовное производство по ч. 2 ч. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники СБУ задержали в Днепродзержинске Днепропетровской области боевика незаконного террористического формирования "Оплот".