На Днепропетровщине СБУ задержала боевика "Оплота"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"В НВФ "Оплот" местный житель вступил в сентябре 2014 года. В составе бандформирования злоумышленник принимал участие в боевых действиях на территориях Донецкой и Луганской областей. В родном городе террорист скрывался у родственников, где и был задержан сотрудниками спецслужбы", - говорится в сообщении.

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Во время обысков правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, 200 грамм тротила и печатные агитационные материалы т.н. "новороссии".

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления целей приезда боевика в Днепродзержинск, подчеркнули в пресс-центре.