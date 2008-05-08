Результаты тестирования по украинскому обещают уже через неделю

Участники внешнего оценивания смогут узнать о результатах тестирования по украинскому языку и литературе 15 мая.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном Украинским центром оценивания качества образования, сообщает Информационный центр независимого оценивания.

"Каждый участник внешнего оценивания, начиная с 15 мая, сможет узнать о результатах, полученных по украинскому языку и литературе, на сайте Украинского центра оценивания качества образования", - говорится в заявлении Центра. Для этого нужно будет на специальной странице сайта ввести персональные данные участника: фамилия, имя, отчество, серию и номер документа, который был предоставлен во время регистрации.

Официальные сертификаты с результатами внешнего оценивания, которые следует подавать в приемные комиссии высших заведений образования, поступят в индивидуальных конвертах в пункты регистрации до 30 мая.

Как сообщалось, по состоянию на 8 мая Украинский и региональные центры оценивания качества образования закончили первый этап определения результатов внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Все работы участников внешнего оценивания по украинскому языку распознаны, идентифицированы и проверены.

Тестирование по украинскому языку и литературе было наиболее массовым, поскольку оно обязательно для всех желающих поступить в высшие заведения образования. В оценивании знаний по украинскому языку и литературе 22 апреля 2008 года приняли участие 460 тыс. 282 человека.