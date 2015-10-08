Суд перенес на две недели рассмотрение жалобы на арест пасынка Фирташа

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы адвокатов на арест пасынка бизнесмена Дмитрия Фирташа Сергея Калиновского из-за технических проблем с трансляцией судебного заседания в режиме видеоконференции.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнее заседание Калиновского не доставляли в зал суда. Рассмотрение жалобы должно было проходить в режиме видеоконференции между СИЗО и Апелляционным судом.

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При этом суд подчеркнул, что проблемы с видеосвязью возникли сегодня не только с рассмотрением апелляции на арест Калиновского, но и по другим делам.

Учитывая ход событий, судебное заседание перенесено на 22 октября на 11.00.

Как сообщал УНИАН, Калиновского, который 8 лет скрывался от правосудия, задержали в Киеве 29 сентября. Он разыскивался по делу о совершенной в 2007 году дорожной аварии, в которой погибли два человека. Тогда Калиновский сбежал из частной клиники, где лечился после ДТП.