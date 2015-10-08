Суд перенес на две недели рассмотрение жалобы на арест пасынка Фирташа
Учитывая ход событий, судебное заседание перенесено на 22 октября на 11.00.
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы адвокатов на арест пасынка бизнесмена Дмитрия Фирташа Сергея Калиновского из-за технических проблем с трансляцией судебного заседания в режиме видеоконференции.
Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнее заседание Калиновского не доставляли в зал суда. Рассмотрение жалобы должно было проходить в режиме видеоконференции между СИЗО и Апелляционным судом.
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При этом суд подчеркнул, что проблемы с видеосвязью возникли сегодня не только с рассмотрением апелляции на арест Калиновского, но и по другим делам.
Учитывая ход событий, судебное заседание перенесено на 22 октября на 11.00.
Как сообщал УНИАН, Калиновского, который 8 лет скрывался от правосудия, задержали в Киеве 29 сентября. Он разыскивался по делу о совершенной в 2007 году дорожной аварии, в которой погибли два человека. Тогда Калиновский сбежал из частной клиники, где лечился после ДТП.