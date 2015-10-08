Савченко грозится начать сухую голодовку – адвокат

В ответ на ситуацию в суде украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко грозится объявить новую голодовку. Об этом заявил ее адвокат Николай Полозов, передает "112 Украина".

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"Надежда чувствует себя хорошо в физическом плане. В эмоциональном, я бы сказал, она огорчена тем, каким образом, как происходит суд, она видит, что имеется абсолютный перекос в сторону обвинения. И мало того, она пригрозила, что в случае, если суд будет далее предпринимать такие попытки, в том числе и по заявлению прокурора об отводе адвокатов, то или удаление ее из зала суда, или она объявит сухую голодовку", - сказал Полозов.

Полозов отметил, что судья по ее делу становится все менее благосклонным к защите.

"Сегодня был допрошен один свидетель, Лелюх. Заседание завершено. Следующее в понедельник 12.10 в 11:00", - написал адвокат Савченко Марк Фейгин в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, суд в Донецке Ростовской области России, который рассматривает дело Савченко, во время предварительных слушаний продлил для нее меру пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев, до января 2016 года.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ её обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибелижурналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным защиты летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.