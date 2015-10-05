Российский суд отклонил апелляцию на продление ареста Савченко

Об этом сообщил в своем "Твиттере" один из ее адвокатов Илья Новиков.

"Все по плану, продление ареста оставили без изменения. Судья сбилась, копируя наскоро с черновика, сказала, что арест продлен на 1 месяц", - написал он.

Все по плану, продление ареста оставили без изменения. Судья сбилась, копируя наскоро с черновика, сказала, что арест продлен на 1 месяц — Ilya Novikov (@vertiporokh) 5 октября 2015

Напомним, заседание проходило в закрытом режиме.

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