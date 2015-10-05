Российский суд отклонил апелляцию на продление ареста Савченко

12:39, 05 октября 2015
Общество
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Ростовский областной суд России отклонил апелляцию защиты украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко на продление ей ареста на полгода.

Ростовский суд подтвердил продление ареста Савченко / facebook.com/Batkivshchyna

Об этом сообщил в своем "Твиттере" один из ее адвокатов Илья Новиков.

"Все по плану, продление ареста оставили без изменения. Судья сбилась, копируя наскоро с черновика, сказала, что арест продлен на 1 месяц", - написал он.

Напомним, заседание проходило в закрытом режиме.

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Ранее Донецкий городской суд Ростовской области во время предварительных слушаний продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Надежды Савченко на 6 месяцев, до января 2016 года. Российские прокуроры огласили  Надежды Савченко обвинительное заключение, по которому ей грозит до 25 лет заключения.

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