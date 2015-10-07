Савченко на заседании суда надела на голову мешок
Украинка Надежда Савченко на заседании суда в Донецке Ростовской области надела на голову мешок во время видеодопроса подполковника ФСБ Алексея Почечуева.
Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter.
Савченко утверждает, что подполковник участвовал в ее похищении, и чтобы проверить, узнает ли он ее с закрытой головой, украинка надела на голову пакет.
Сегодня продолжился допрос в качестве свидетеля Почечуева. Вчера он отвечал из здания суда в Воронеже. Почечуев 6 октября появился перед камерами в парике и темных очках, адвокаты уличили свидетеля в даче ложных показаний.
"Надежда Савченко продемонстрировала свидетелю Почечуеву руку и спросила сколько пальцев она показывает. Почечуев сказал, что не видит. Если по видеосвязи не видно пальцев и черт лица, непонятно, как свидетели опознавали Савченко", - сообщил другой адвокат Савченко Николай Полозов.
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В итоге защита заявила, что Почечуев не настоящий, и потребовала установить личность того, кого допрашивают, суд предложил поверить, что подполковник настоящий.
Надежда #FreeSavchenkopic.twitter.com/q83u9djCMS
— Mark Feygin (@mark_feygin) October 7, 2015
Сейчас суд перешел к допросу очередного свидетеля, таксиста, который привез на перекресток у Металлиста погибших журналистов ВГТРК.
Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.
По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.