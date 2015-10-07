Савченко на заседании суда надела на голову мешок

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

Савченко утверждает, что подполковник участвовал в ее похищении, и чтобы проверить, узнает ли он ее с закрытой головой, украинка надела на голову пакет.

Сегодня продолжился допрос в качестве свидетеля Почечуева. Вчера он отвечал из здания суда в Воронеже. Почечуев 6 октября появился перед камерами в парике и темных очках, адвокаты уличили свидетеля в даче ложных показаний.

"Надежда Савченко продемонстрировала свидетелю Почечуеву руку и спросила сколько пальцев она показывает. Почечуев сказал, что не видит. Если по видеосвязи не видно пальцев и черт лица, непонятно, как свидетели опознавали Савченко", - сообщил другой адвокат Савченко Николай Полозов.

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В итоге защита заявила, что Почечуев не настоящий, и потребовала установить личность того, кого допрашивают, суд предложил поверить, что подполковник настоящий.

Сейчас суд перешел к допросу очередного свидетеля, таксиста, который привез на перекресток у Металлиста погибших журналистов ВГТРК.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.