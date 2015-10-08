Нацсовет удовлетворил жалобу 1+1 медиа
Сегодня на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания была рассмотрена жалоба 1+1 медиа и Индустриального телевизионного комитета (ИТК) в отношении пиратства со стороны многих местных одесских телеканалов.
Согласно мониторинга, проведенного юридической фирмой «Виндекс», сразу несколько местных телеканалов транслировали фильмы и сериалы, права на показ которых принадлежат ведущим украинским каналам.
На заседании было принято решение провести внеплановые проверки одесских каналов. Хотя некоторые из них уже признали свою вину, но есть и такие, которые отрицают факт пиратства.
«1+1 медиа была одним из инициаторов проекта борьбы с пиратством «Чистое небо» и при подборе эфирного контента мы всегда остаемся в правовом поле. Надеемся принятое сегодня на заседании решение будет выполнено и нарушители наказаны. Однако считаем необходимым направить соответствующий иск в суд о нарушении авторских прав», - прокомментировал Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.