Нацсовет удовлетворил жалобу 1+1 медиа

Согласно мониторинга, проведенного юридической фирмой «Виндекс», сразу несколько местных телеканалов транслировали фильмы и сериалы, права на показ которых принадлежат ведущим украинским каналам.

На заседании было принято решение провести внеплановые проверки одесских каналов. Хотя некоторые из них уже признали свою вину, но есть и такие, которые отрицают факт пиратства.

«1+1 медиа была одним из инициаторов проекта борьбы с пиратством «Чистое небо» и при подборе эфирного контента мы всегда остаемся в правовом поле. Надеемся принятое сегодня на заседании решение будет выполнено и нарушители наказаны. Однако считаем необходимым направить соответствующий иск в суд о нарушении авторских прав», - прокомментировал Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.