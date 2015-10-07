С Донбасса в РФ продолжают вывозить уголь – ОБСЕ

Наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, заявляет, что продолжает фиксировать факты вывоза угля из Донбасса в Россию. Об этом говорится в недельном отчете миссии с 30 сентября по 6 октября 2015 года.

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"На протяжении отчетного периода Наблюдательная миссия продолжала фиксировать большое количество грузовиков, которые пересекали границу в обоих направлениях, в том числе значительное движение товарных грузовиков и движение самосвалов, перевозивших уголь из Украины (Луганская область) в Российскую Федерацию через пограничный пункт пропуска "Гуково", - говорится в отчете.

Наблюдатели отметили, что большинство грузовиков имеют регистрацию Луганской области, но в то же время видели грузовики с регистрацией Донецкой и Харьковской областей.

Также наблюдатели видели грузовики, зарегистрированные в Российской Федерации и Республике Беларусь, которые пересекали границу. За отчетный период количество грузовиков с регистрацией из Беларуси увеличилось с 41 до 57 машин, 55 из них были замечены в пограничном пункте "Донецк", а 2 - в пограничном пункте "Гуково".

Отдельно миссия наблюдала за бензовозами, которые также пересекали границу в обоих направлениях. За отчетный период количество бензовозов уменьшилось с 56 до 43 машин. Большинство из этих бензовозов были с надписями на русском языке "Пропан" и "Огнеопасно".

Как сообщал УНИАН, начиная с октября 2014 года, в ОБСЕ уже неоднократно заявляли, что Россия из Украины вывозит уголь.