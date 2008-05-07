Ющенко призывает правительство объявить программу борьбы с инфляцией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство объявить общенациональную программу борьбы с инфляцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на пресс-конференции в Харькове, комментируя по просьбе журналистов заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что сегодня кардинально уменьшается уровень инфляции в Украине.

«Я не хочу конфликтовать с премьером, лишь хочу сказать одно, что когда за 4 месяца уровень инфляция поднимается на 13%, а в ручном исчислении больше 30%, то это нас возвращает в середину 90-х годов», - отметил Президент.

По его словам, «мы должны говорить о серьезном ценовом вызове, который произошел, и не только на рынке потребительских цен, а, что еще более опасно, что еще более разрушительный процесс идет, - на рынке цен производителя. Это и замедленная инфляция, которая через 2-3 месяца второй волной может нас догнать, и мы будем пожинать намного большие тенденции, которые сегодня возникают». «Мы уже начали привыкать к тому, что каждый месяц украинская инфляция составляет 3,1 или 3,2%. Это динамика? Но это динамика ужасна», - сказал Президент.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, ни одна категория населения не может смириться с тем, что за 4 месяца 2008 года она стала беднее на 13%. «Это есть серьезный вызов, я хотел бы обратить внимание всех, в том числе и правительства, что сегодня мы должны объявить общенациональную, понятную для всех - для территорий, для граждан, для центральных органов исполнительной власти, понятную и реальную программу борьбы с инфляцией», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Потому что то, которое происходит сейчас, по его словам, «формирует, в сущности, два вывода. Вывод первый: за 4 месяца состоялось серьезное глубокое разрушение потребительских возможностей человека. Ситуация, которая произошла у нас, вынуждает срочно пересмотреть бюджет 2008 года, который бы предусмотрел тем слоям населения, которые сегодня получили этот удар, срочную компенсацию, которую требует закон. Но для другой части общества следует сказать, что у нас подготовлены правительством, Национальным банком, подготовлены те мероприятия, которые дают возможность следующие 5-6 месяцев встретить с управляемой инфляцией и таким образом снятием этой проблемы».

Как отметил Президент, «такая тенденция начинает демонстрировать угрозу охлаждения производственной активности. Когда мы говорим о таких динамических процессах в ценовой политике как производителя, так и потребителя, - это один из сегментов, который может говорить о том, что такой ценовой удар может не перенести не только человек, но и национальная экономика. И когда мы смотрим на тенденции внутреннего валогового продукта, когда мы смотрим на тенденции промышленного продукта (проанализируйте любую отраслевую тенденцию), это говорит о том, что сегодня нам нужно говорить, простите, не о Конституции». По словам В.ЮЩЕНКО, «Конституцией могли бы заниматься другие органы власти. Сегодня нам не нужно говорить о втором туре выборов в Киеве, или первом туре выборов в Харькове. Я убежден, что сегодня власти нужно заняться организацией рабочего механизма управления текущей ситуацией, которая сложилась в экономике, чтобы мы не стали свидетелями того, от чего хотели отойти заводы, выйти на режим стабильного экономического развития».

Как заметил В.ЮЩЕНКО, «я не хочу комментировать и ни одной минуты своего рабочего времени тратить на комментарии той или другой позиции по этому поводу. Хотел бы сказать, динамика ценовая, которая есть в Украине, это очень плохо. И на нее нужно реагировать, прежде всего, исполнительной власти на всех уровнях, начиная от центрального правительства до местного правительства. Это ответственность исполнительной власти. Мы должны в этом вопросе быть солидарной стороной и все делать для того, чтобы все, что выгодно для Отчизны, чтобы мы на политическом, экономическом, правительственном уровне делали вместе».

Справка УНИАН. В Украине инфляция в апреле в 2008 г. к апрелю прошлого года составляла 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006 - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006 – 10,3%).

По данным Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в апреле 2008 года к апрелю 2007 выросли на 47,2% (в январе-апреле к январю-апрелю 2007 года выросли на 37,5%).