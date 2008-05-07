Литвин: университет был втягнут в политику еще при Януковиче

Лидер блока своего имени, бывший исполняющий обязанности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир ЛИТВИН заявляет, что не собирается принимать участия в выборах ректора вуза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Северодонецке, где находится с рабочей поездкой.

По словам В.ЛИТВИНА, указ Президента Украины от 5 мая об освобождении от должности и.о. ректора КНУ не стал для него неожиданностью, ведь он сам решил уйти с этой должности.

В.ЛИТВИН отметил, что не собирается принимать участия в выборах ректора, поскольку считает, что университетом нужно заниматься системно, и совмещать эту должность с политической деятельность невозможно.

По словам В.ЛИТВИНА, университет был втянут в большую политику еще во времена премьерства Виктора ЯНУКОВИЧА, когда началось противостояние между Кабинетом министров и Президентом. Он отметил, что как председатель Наблюдательного совета вуза еще тогда собирался оставить эту должность.

В.ЛИТВИН напомнил, что в апреле нынешнего года Президент своим указом назначил его и.о. ректора университета. По словам В.ЛИТВИНА, он дал согласие занимать эту должность только в течение месяца, до подготовки указа Президента о дальнейшем развитии университета, который, по его мнению, должен стать украинским Гарвардом. Президент подписал этот указ 5 мая.

В то же время В.ЛИТВИН считает, что Верховная Рада должна принять закон об особом статусе Киевского национального университета.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля с.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Виктора СКОПЕНКО от должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, назначив исполняющим обязанности ректора КНУ В.ЛИТВИНА – народного депутата Украины, заведующего кафедрой новейшей истории Украины исторического факультета КНУ им. Т.Шевченко, председателя Наблюдательного совета этого университета (по согласию).

Министерству образования и науки Украины Президент поручил обеспечить организацию в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» выборов ректора университета им. Шевченко.

Другим указом от 5 мая глава государства изменил формулировку о причинах освобождения В.СКОПЕНКО от должности ректора КНУ и возложил исполнение обязанностей ректора университета на директора Института международных отношений университета Леонида ГУБЕРСКОГО, освободив от исполнения этих обязанностей В.ЛИТВИНА.

Также 5 мая Президент подписал указ о мерах по повышению статуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.