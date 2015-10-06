В Риге неизвестные сорвали открытие выставки, посвященной Майдану (видео)

Об этом сообщает DELFI.

Отмечается, что в интернете есть видео, на котором неизвестный срывает на выставке флаг «Правого сектора» и кромсает его ножом.

«До нападения на место выставки приходили какие-то странные люди. Эти люди назвались журналистами, и первые слова их были не «здравствуйте» или «как вы себя чувствуете», а о том, кто разрешил провести выставку… Эти люди походили, покрутились, мы пригласили их на пресс-конференцию, они не оставили своих визитных карточек и ушли. А где-то через час после этого было совершено нападение», - сообщил представитель организаторов выставки Сергей Алексеев.

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Алексеев уточнил, что ущерб составил около €25–30 тыс. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.