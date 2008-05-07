Мэр Донецка дал милиционерам по шапке за ботинки Ленина

Городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО обвинил милицию города в разгильдяйстве за непоимку хулиганов, обливших 6 мая белой краской памятник Ленину.

"Это чистейшей воды разгильдяйство дежурного и персонала", - сказал мэр сегодня на пресс-конференции в горсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что за площадью Ленина в центре города ведется постоянное видеонаблюдение, однако милиция почему-то не смогла задержать хулиганов, обливших памятник.

"Монитор стоит в управлении внутренних дел города, в дежурной части. Безусловно, это говорит о недобросовестном выполнении своих функциональных обязанностей работниками милиции", - категорично заявил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что уже "дал задание проверить, почему так себя вели работники Управления внутренних дел".

Мэр также акцентировал, что милиция финансируется, в том числе, из городского бюджета, и "мы спросим за каждый рубль тех финансовых ресурсов, которые мы выделяли Управлению внутренних дел".

Как сообщал УНИАН, ночью 6 мая в центре Донецка неизвестные облили белой краской "ботинки" памятника Ленину. Работники коммунальных служб вынуждены были закрашивать белую краску черной.