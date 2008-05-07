Определен главный подозреваемый по делу о взрыве в центре Киева

На сегодняшний день следствие определило главного подозреваемого по делу о взрыве в парке Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, причастность подозреваемого к преступлению еще не доказана окончательно, и он не задержан.

Также Ю.ЛУЦЕНКО не ответил на вопрос, был ли взрыв результатом хулиганства или более серьезного преступления. «Я сейчас не могу вам этого сказать», – заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в 19.30 в парке Шевченко в Киеве сработало неизвестное взрывное устройство. Мощность взрыва составляла до 100 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва были ранены две студентки Университета им. Тараса Шевченко, которые в тот момент шли неподалеку.

По факту взрыва столичная милиция возбудила уголовное дело.