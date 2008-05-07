Инфляция в апреле составила 3,1%

Инфляция в Украине в апреле составила 3,1%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ 30 апреля заявил, что правительство Украины ожидает в апреле инфляцию на уровне ниже 3%.

«Если бы не было от высоких должностных лиц призывов по инфляционным ожиданиям, если бы не было запугивания инфляционными проблемами, то, я думаю, инфляция была бы уже меньше 2%”, - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что правительство прогнозирует дальнейшее снижение темпов роста инфляции, и во второй половине года ее уровень достигнет прогнозированных ранее правительством результатов.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в марте против февраля 2008 года составила 3,8%, с начала текущего года рост потребительских цен составил 9,7%.

В марте 2008 г. к марту прошлого года инфляция составила 26,2%, в январе-марте к аналогичному периоду 2007 года - 22,5%.

В начале апреля 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% (октябрьский прогноз) до 17,2%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

По данным источника, приближенного к Совету Нацбанка, правительство планирует повысить прогноз инфляции на этот год с 9,6% до 15,3-15,6%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.