Цены на продукты начали снижаться

Цены на продовольственном рынке понемногу начали снижаться. В апреле, после четырехмесячного непрестанного подорожания, несколько основных позиций потребительской корзины, хотя и незначительно, но потеряли в цене, передает 5 канал.

Согласно расчетам специалистов отечественного Министерства экономики, за последний месяц, в пределах нескольких копеек, снизились цены на молоко, сахар, яйца и подсолнечное масло.

Между тем, продолжают дорожать, хотя и не так стремительно как раньше - курятина, говядина, сливочное масло. Выросли цены и на муку, потянув за собой стоимость всех сортов хлеба. Также в пределах 10-15 копеек за литр подорожали дизельное горючее и бензин.

Напомним, в прошлом месяце правительство подписало меморандумы с ассоциациями производителей продовольственных товаров и сетями розничной торговли. В соответствии с соглашением, стороны согласовали максимальные наценки на продукцию и услуги. Что же касается инфляции, то по словам премьер-министра Юлии Тимошенко, правительство планирует укротить ее уже до конца лета.