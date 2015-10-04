Тука заявил, что никому не позволит "осваивать" бюджет Луганской области
15:50, 04 октября 2015Общество
1819 0
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что никому не позволит разворовывать бюджет.
Тука намерен бороться с коррупцией / Фото УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Многие сладостно потирают руки: на носу процесс "освоения бюджета"! Наверное, по итогам года, я буду объявлен самым хреновым губером. Но, тем не менее, "осваивать бюджет" я не дам никому в области", - подчеркнул глава Луганской ВГА.
Читайте такжеЛуганская областная ВГА придумала новый способ борьбы с контрабандой на неподконтрольные территории
При этом он отметил, что никакого другого алгоритма работы с бюджетными деньгам в Луганской области отныне не будет, кроме как "проект - смета - деньги".
Ранее Тука заявлял, что борьба с коррупцией в Луганской области идет, но изменения ощущают в основном те, кто вовлечен в процесс изменений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter