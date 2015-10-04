Тука заявил, что никому не позволит "осваивать" бюджет Луганской области

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Многие сладостно потирают руки: на носу процесс "освоения бюджета"! Наверное, по итогам года, я буду объявлен самым хреновым губером. Но, тем не менее, "осваивать бюджет" я не дам никому в области", - подчеркнул глава Луганской ВГА.

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При этом он отметил, что никакого другого алгоритма работы с бюджетными деньгам в Луганской области отныне не будет, кроме как "проект - смета - деньги".

Ранее Тука заявлял, что борьба с коррупцией в Луганской области идет, но изменения ощущают в основном те, кто вовлечен в процесс изменений.