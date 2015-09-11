Тука: В Луганской области ситуация с коррупцией такая же, как и по всей Украине
Борьба с коррупцией в Луганской области идет, но изменения ощущают в основном те, кто вовлечен в процесс изменений, считает луганский губернатор Георгий Тука.
Изменения в сторону улучшения ситуации с коррупцией есть, но "всем хотелось бы, чтобы они происходили быстрее", заявил в эфире Шустер LIVE председатель Луганской военно-гражданской областной администрации Георгий Тука, передает издание "ГОРДОН".
Тука анонсировал выездное заседание парламентского Комитета по борьбе с коррупцией, которое состоится 23 и 24 сентября в Луганской области, в Северодонецке.
"Я приглашаю присоединиться все организации, в том числе коллег. Я настроен побороть систему, так как я прекрасно понимаю, что поймать за руку взяточника, но не сломать условия, которые дали ему возможность годами воровать, – это вода в песок. Я хочу, чтобы явление коррупции стало априори невозможным, независимо от того, я возглавляю область или другой чиновник", – сказал Тука.
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Как сообщал УНИАН, председатель Луганского военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что Российская Федерация распадется на отдельные субъекты в течение трех лет.