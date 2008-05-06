В Киеве взяточник почти положил в карман 147 тысяч долларов

Прокуратурой города Киева по материалам Управления СБУ в Киеве возбуждено уголовное дело за взяточничество в отношении заместителя начальника одного из управлений ГАК "Национальная сеть аукционных центров".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, установлено, что это должностное лицо за содействие в приобретении коммунального имущества (нежилого здания в одном из городов Киевской области) по минимально возможной цене получило от частного предпринимателя взятку в сумме 147 тыс. дол.

На данный момент взяточник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде взятия под стражу.

Досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводит следственный отдел прокуратуры города Киева.