СМИ: Кернес в течение 2015 года переоформил весь свой бизнес на жену

Городской голова Харькова Геннадий Кернес в 2015 году переоформил свое право собственности на доли в уставных капиталах и акциях компаний на свою жену Оксану Гайсинскую.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц, сообщают «Наші гроші».

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В декларации Кернеса указано, что в 2014 году он владел долями в ООО «ТЦ «Комильфо» и ООО «Ривлад ЛТД», общая стоимость которых составила 1,21 млн грн. Также ему принадлежали 76% акций АО «НПК-Холдинг», 40% акций ЧАО «РТМК «Тонис-центр» и незначительное количество акций в АК «Харьковоблэнерго» и «Реал-банк».

В течение 2015 года владелец у этих активов изменился и им стала Оксана Гайсинская – дочь экс-прокурора Киевской области Юрия Гайсинского и человек, которого Кернес называет своей женой, но не указывает как жену в декларации о доходах.

В ООО «ТУ «Комильфо» Гайсинской принадлежит доля в 31,70 %. Но большая часть уставного фонда фирмы записана на Ольгу Кириллову. Последняя является бенефициаром ООО «Торговый дом «Пушкинский». Эта фирма является одним из учредителей ООО «Националь» – предприятия, которое владеет одноименным отелем – резиденцией Кернеса.

Издание отмечает, что официально Кернес прописан не в «Национали», а в небольшом доме на улице Бассейной, 76, который принадлежит председателю уличного комитета №20 Владимиру Ярмаку.

В ООО «Ривлад ЛТД» Гайсинской принадлежит 27% доли уставного фонда. Основным владельцем этой фирмы является Анатолий Челобитчиков. Последний является директором и совладельцем «Диамант-2006» – фирмы, которая предоставляет в аренду технику КП «Газета «Харьковские известия» ХГС». Среди учредителей «Бриллиант-2006» числится Кириллова, а также владелица Конного рынка Ольга Солоп, Виталий Печура, Алла Герасименко и Игорь Тирнов.

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Что касается АО «НПК-Холдинг» и ЗАО «РТМК «Тонис-центр» («7канал»), то их единственным бенефициаром с 2015 года является Гайсинская. Кроме нее владеют акциями телеканала Алла Добкина, Ольга Кириллова и вице-мэр Марина Стаматина. Алла Добкина – мать бывшего председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина, у которой последний сейчас живет.

Известно также, что Гайсинская имеет в собственности две квартиры площадью 142 и 166 кв. м в ЖК «Карат» на улице Потебни в Харькове.

«Таким образом, мэр Харькова Геннадий Кернес перед новыми выборами мэра 25 октября де-юре не имеет отношения к бизнесу. На выборы Кернес идет выдвиженцем от партии «Возрождение»», - пишет издание.