Кернес жалуется, что расследованием покушения на него никто не занимается

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Кернес заявил сегодня во время Интернет-конференции.

«Как такого дела я не знаю. Как идет расследование, я не знаю. Почему - потому что харьковчане (и не только харьковчане) знают, что в отношении Кернеса есть уголовное преследование по другим делам. Что касается покушения, могу ответить, что этим делом почти никто не занимается. Не почти, а точно никто не занимается. Не было никакого профессионального интереса заниматься раскрытием покушения на меня, потому что для этого есть основания», - сказал городской голова.

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Кернес также отметил, что, в отличие от правоохранительных органов, не имеет достаточно возможностей для того, чтобы эффективно вести собственное расследование.

«На сегодня я также нахожусь у разбитого корыта, не знаю мотивов покушения на меня, и кто это сделал», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2014 рода неизвестный стрелял в Геннадия Кернеса во время пробежки. Мэр получил ранение, после которого передвигается в инвалидной коляске.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Городского голову Харькова и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников Євромайдана в марте прошлого года. Дело по обвинению Кернеса рассматривает Киевский районный суд Полтавы.