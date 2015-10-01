Захарченко решил не отводить технику после заявления об окончании войны

Об этом сообщает РИА "Новости".

«Согласно минским договоренностям это должно было быть сделано еще раньше. Вчера я подписал указ об отводе вооружения, но я очень сильно сомневаюсь, что это будет выполнено, потому что риторика украинских военных сильно отличается от риторики представителей в Минске. Сегодня утром был уже обстрелян Донецк», - заявил Захарченко.

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Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Минске Трехсторонняя контактная группа с участием специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, представителя Украины Леонида Кучмы и представителя России Азамата Кульмухаметова подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм. Захарченко и Плотницкий также подписали соглашение об отводе вооружений.

30 сентября представитель "ДНР" Денис Пушилин заявил, что принятое соглашение об отводе вооружений калибром до 100 мм означает прекращение войны.