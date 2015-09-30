Принятое соглашение об отводе вооружений калибром до 100 мм означает прекращение войны - "ДНР"

Об этом заявил полпред провозглашенной "Донецкой народной республики" на мирных переговорах Денис Пушилин.

"По сути, по моему мнению, это может обозначать окончание войны. Так как это повлечет за собой отведение техники на необходимое расстояние, по сути создается буферная зона в 30 км - каждая из сторон отводит на 15 км, - приводит его слова один из сайтов "ДНР". - Исходя из этого, будет крайне трудно обмениваться обстрелами".

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Как сообщал УНИАН, вчера в Минске Трехсторонняя контактная группа с участием специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, представителя Украины Леонида Кучмы и представителя России Азамата Кульмухаметова подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм.

Захарченко и Плотницкий уже подписали соглашение об отводе вооружений.