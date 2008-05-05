Коммунисты намерены «навеки» оставить Черноморский Флот РФ в Севастополе

В Крыму сегодня официально стартовал сбор подписей за бессрочное базирование Черноморского флота России в Севастополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины.

Решение об официальном начале сбора подписей в городах, райцентрах, селах полуострова под текстом «Народного плебисцита о предоставлении права бессрочного базирования кораблей Краснознаменного Черноморского Военно-морского флота Российской Федерации в Крыму, в городе-герое Севастополе» было принято сегодня в ходе совместного пленума Крымского рескома КПУ и Антифашистского комитета Крыма.

«Воззвание лидера крымских коммунистов и антифашистов Леонида ГРАЧА за бессрочное базирование Черноморского флота в Севастополе встретило активнейшую поддержку в народных массах. В штаб Крымского рескома КПУ и Антифашистского комитета Крыма начали активно поступать заявки от желающих присоединиться к народному плебисциту», - заявляют коммунисты Крыма.

Как сообщал УНИАН, 2 мая на традиционной партизанской маевке в Крыму первый секретарь Крымского республиканского комитета Компартии Украины, народный депутат Л.ГРАЧ заявил о намерении начать сбор подписей за то, чтобы ЧФ РФ «навечно оставался» в Севастополе.