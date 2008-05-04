На шахте в Луганской области тяжело травмирован горняк
20:24, 04 мая 2008Общество
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Пострадавшего госпитализировали
На шахте им. Дзержинского (ГП "Ровенькиантрацит") тяжело травмирован подземный электрослесарь.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, 3 мая в 16.40 на шахте им. Дзержинского, во время проведения работ, электрослесарь, 1958 г. р., получил удар грудного отдела позвоночника, правой лопатки, закрытый перелом шестого грудного позвонка и рану головы.
Пострадавший госпитализирован в больницу.
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