На шахте в Луганской области тяжело травмирован горняк

На шахте им. Дзержинского (ГП "Ровенькиантрацит") тяжело травмирован подземный электрослесарь.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, 3 мая в 16.40 на шахте им. Дзержинского, во время проведения работ, электрослесарь, 1958 г. р., получил удар грудного отдела позвоночника, правой лопатки, закрытый перелом шестого грудного позвонка и рану головы.

Пострадавший госпитализирован в больницу.